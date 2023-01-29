Целых 60% украинских беженцев до сих пор не нашли работу в Польше

Только 39% беженцев из Украины нашли работу в Польше. Люди, которые все еще пытаются трудоустроиться, в качестве основных препятствий указывают на незнание польского языка и отсутствие предложений, соответствующих их специализации и компетенциям.

Согласно отчету, проведенному в рамках программы Wygraj Rozwój (Выиграй развитие) 61% беженцев из Украины по-прежнему являются безработными.

По мнению украинцев, основными причинами такой ситуации являются незнание польского языка (54%), отсутствие предложений, соответствующих их специализации и компетенциям (39%), а также отсутствие предложений, включающих временную работу (32%).

4 из 10 украинцев, бежавших в Польшу, нашли работу. 79% из них устроились на первую попавшуюся работу, но планируют найти для себя работу получше. 51%. из них трудится в другой сфере, чем раньше, ниже их компетенции.

13% удовлетворены своим нынешним положением, а 10% работает по своей профессии, но на более низкой должности.