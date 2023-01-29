Забастовщики во Франции раздают бесплатные газ и электричество школам, больницам и беднякам

Во время общенациональных забастовок в энергетическом секторе Франции рабочие нашли новый способ протеста.

В рамках кампании "Робин Гуд" они обеспечили бесплатным газом и электричеством школы, университеты и малообеспеченные семьи по всей стране, сообщает France24.

Среди объектов, где была обеспечена бесплатная энергия, были общественные спортивные объекты, детские сады, публичные библиотеки, некоторые малые предприятия и домохозяйства, у которых отключили электричество.

Операция "Робин Гуд" (фр. Robin de Bois) была направлена ​​на то, чтобы заставить правительство отказаться от планов повышения пенсионного возраста во Франции.

Нетрадиционный протест произошел во время продолжающегося кризиса стоимости жизни в Европе. В 2021 году у четверти домохозяйств во Франции возникли проблемы с оплатой счетов за электроэнергию, расходы на которые, как ожидается, увеличатся еще на 15% в 2023 году.