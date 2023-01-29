Забастовщики во Франции раздают бесплатные газ и электричество школам, больницам и беднякам
Во время общенациональных забастовок в энергетическом секторе Франции рабочие нашли новый способ протеста.
В рамках кампании "Робин Гуд" они обеспечили бесплатным газом и электричеством школы, университеты и малообеспеченные семьи по всей стране, сообщает France24.
Среди объектов, где была обеспечена бесплатная энергия, были общественные спортивные объекты, детские сады, публичные библиотеки, некоторые малые предприятия и домохозяйства, у которых отключили электричество.
Операция "Робин Гуд" (фр. Robin de Bois) была направлена на то, чтобы заставить правительство отказаться от планов повышения пенсионного возраста во Франции.
Нетрадиционный протест произошел во время продолжающегося кризиса стоимости жизни в Европе. В 2021 году у четверти домохозяйств во Франции возникли проблемы с оплатой счетов за электроэнергию, расходы на которые, как ожидается, увеличатся еще на 15% в 2023 году.
Опубликовано: Николай Скира
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Эльза
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