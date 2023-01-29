Испанская полиция задержала джихадиста, который планировал расстрелять отдыхающих на пляже

Испанская полиция арестовала террориста, который, по сообщениям СМИ, планировал нападение на отдыхающих на пляже.

Радиостанция "Cadena Ser" и другие испанские СМИ сообщили в субботу со ссылкой на органы безопасности, что мужчина планировал нападение на купальщиков на пляже Бенидорма в регионе Валенсия.

Сообщается, что он намеревался использовать пулемет.

Подозреваемый относится к числу «продвинутых джихадистов» и характеризуется полицией, как крайне опасный радикализированный элемент.

Это гражданин Испании марокканского происхождения, сообщили силовики, он был арестован в среду в Жироне, Каталония. 28-летний мужчина был взят под стражу по распоряжению Национального государственного суда в Мадриде без права быть освобожденным под залог.

Полиция заявила, что задержанный был глубоко законспирирован в террористической сети, выражал активную поддержку террористическому ополчению Исламского государства, получал руководства для самообучения использованию оружия и взрывчатых веществ, а также приобрел оружие.

Испанская полиция подчеркнула, что операция прошла в сотрудничестве с органами безопасности США.