Макрон заявил, что несмотря на критику, продолжит общаться с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время приема в Елисейском дворце, что продолжит разговаривать с Россией, несмотря на критику, с которой он сталкивается, сообщает BFMTV.

"Все наши страны должны занимать позицию уважения суверенитета и территориальной целостности, независимо от дружбы и союзов, которые мы можем развивать", — сказал Макрон на приеме в честь Лунного Нового года.

Макрон — один из немногих западных лидеров, которые поддерживали контакт с Владимиром Путиным после начала СВО в Украине 24 февраля 2022 года. Французского лидера неоднократно критиковали за сохранение этого контакта.

"Кто станет защищать существование свободного и стабильного международного порядка, если мы закроем глаза на империалистическую войну? Мы все несем ответственность за этот порядок, и мы должны защищать его, просто разъясняя наши правила", — сказал Макрон, имея в виду, в частности, Китай, сообщает BFMTV.

Перед лицом западных санкций, введенных против России, Москва пытается укрепить связи с Пекином. Обе страны представляют собой геополитический противовес США и их союзникам.