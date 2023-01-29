США приглашают украинцев «стучать на власти», открыв «горячую линию» по вопросам поставок

Администрация США открыла «горячую линию» для украинцев, которым есть что сообщить о нецелевом использовании американской военной и гуманитарной помощи.

На линию можно обратиться в случае выявления «подозрительной деятельности» связанной с проведением программ правительства США на Украине.

Напомним, что в Конгрессе США уже началась аудиторская проверка расходов Белого дома на военную и гуманитарную помощь для Украины.

Выявленные недавно факты коррупции в кругах власти вновь поставили вопрос о «чистоплотности» киевского режима перед западными союзниками.

