США приглашают украинцев «стучать на власти», открыв «горячую линию» по вопросам поставок
2023-01-29 09:50
Администрация США открыла «горячую линию» для украинцев, которым есть что сообщить о нецелевом использовании американской военной и гуманитарной помощи.
На линию можно обратиться в случае выявления «подозрительной деятельности» связанной с проведением программ правительства США на Украине.
Напомним, что в Конгрессе США уже началась аудиторская проверка расходов Белого дома на военную и гуманитарную помощь для Украины.
Выявленные недавно факты коррупции в кругах власти вновь поставили вопрос о «чистоплотности» киевского режима перед западными союзниками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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