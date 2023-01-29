Северная Корея отрицает поставки оружия в Россию
2023-01-29 10:47
Представитель Совета безопасности Белого дома опубликовал кадры, на которых якобы запечатлены вагоны, доставляющие в Россию северокорейское оружие, в том числе ракеты для группы «Вагнер».
Северная Корея в воскресенье опровергла обвинения в поставках оружия Москве.
Вашингтон обвинил Россию в поставке реактивных снарядов российской военизированной группировке «Вагнера», действующей на Украине.
На прошлой неделе официальный представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби обозначил ЧВК «Вагнер», как «преступную организацию» и заявил о передаче записей в ООН в рамках санкций, направленных против Пхеньяна.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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