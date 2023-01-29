Северная Корея отрицает поставки оружия в Россию

Представитель Совета безопасности Белого дома опубликовал кадры, на которых якобы запечатлены вагоны, доставляющие в Россию северокорейское оружие, в том числе ракеты для группы «Вагнер».

Северная Корея в воскресенье опровергла обвинения в поставках оружия Москве.

Вашингтон обвинил Россию в поставке реактивных снарядов российской военизированной группировке «Вагнера», действующей на Украине.

На прошлой неделе официальный представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби обозначил ЧВК «Вагнер», как «преступную организацию» и заявил о передаче записей в ООН в рамках санкций, направленных против Пхеньяна.