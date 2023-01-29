Володин назвал поставки США оружия Украине свидетельством прямого участия Вашингтона в конфликте

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поставки США оружия Украине являются свидетельством прямого участия Вашингтона в украинском конфликте.

29 января председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что поставки тяжёлых вооружений Соединёнными Штатами для спасения киевского режима являются свидетельством прямого участия Вашингтона в конфликте на Украине.

Володин отметил, что в настоящее время Украина представляет собой не суверенное и независимое государство, а полигон США и других стран блока НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны, где украинцы выступают в качестве расходного материала.