Володин назвал поставки США оружия Украине свидетельством прямого участия Вашингтона в конфликте
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поставки США оружия Украине являются свидетельством прямого участия Вашингтона в украинском конфликте.
29 января председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что поставки тяжёлых вооружений Соединёнными Штатами для спасения киевского режима являются свидетельством прямого участия Вашингтона в конфликте на Украине.
Володин отметил, что в настоящее время Украина представляет собой не суверенное и независимое государство, а полигон США и других стран блока НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны, где украинцы выступают в качестве расходного материала.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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