Пригожин: подразделения ЧВК «Вагнер» освободили село Благодатное
Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» освободили село Благодатное в ДНР.
29 января пресс-служба Евгения Пригожина в официальном Telegram-канале опубликовала заявление командира штурмового подразделения ЧВК «Вагнер», вышедшего на южные окраины села Благодатное в Донецкой Народной Республике.
Согласно опубликованной аудиозаписи, бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» полностью освободили Благодатное, расположенное севернее города Артёмовск, взятие которого под контроль российских войск, по мнению Пригожина, пресечёт любое наступление Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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