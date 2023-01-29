Марсианский сейсмометр SEIS помог ученым узнать многое о строении Красной планеты

Сейсмометр SEIS, успешно использованный на Марсе, предоставил беспрецедентную информацию о внутреннем строении планеты, сообщает журнал Sciences et Avenir.

Анализ его работы мотивирует разработку новых инструментов для исследования недр Луны или Титана, спутник Сатурна.

21 декабря американское космическое агентство сообщило, что этой научной платформе, приземлившейся на Марс в 2018 году, больше не хватает энергии для работы бортового компьютера и передачи данных.

Виной тому стала мелкая пыль, которая постепенно скапливалась на солнечных панелях посадочного модуля.

Тем не менее, InSight оставил огромное наследие благодаря флагманскому прибору миссии: сейсмометру под названием SEIS (Seismic Experiment for Internal Structure), разработанному во Франции Институтом физики земного шара в Париже (IPGP) и Национальным центром космических исследований.

Он зафиксировал множество землетрясений, вызванных геологической активностью нашего соседа и падением метеоритов на его поверхность.

Анализ информации позволил получить сведения о глубинном строении и температуре Марса, от коры до ядра.

