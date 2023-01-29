Захарова: отношения между Россией и Японией начали стремительно деградировать

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что с началом спецоперации по защите Донбасса отношения отношения между Россией и Японией стремительно деградируют.

29 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что дипломатические отношения между Москвой и Токио начали стремительно деградировать после начала специальной военной операции на Украине.

Захарова пояснила, что администрация действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиды нарушает все нормы и правила международного права, введя в отношении России санкционные ограничения.

Дипломат отметила факт того, что в политическое руководство Японии не скрывает, что целью недружественных шагов является нанесение ущерба экономике и безопасности России, а также дестабилизация внутриполитической обстановки, ввиду чего официальная Москва проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению Соглашения 1998 г. об укреплении и развитии добрососедства.