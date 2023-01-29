Инфляция заставила французов вернуться к секонд-хенду

Столкнувшись с ожидаемым в 2023 году новым скачком цен, все больше и больше потребителей обращаются к подержанным вещам.

«Я въехал в новую квартиру месяц назад и хотел обставить ее вложив небольшие средства, по возможности экологичными предметами интерьера. Сайт Youzd, позволил мне получить доступ ко всему что было необходимо от бытовой техники до мебели», - рассказал молодой французский дизайнер в социальной сети.

Это не единственный пример того, как молодые французы экономят благодаря возможности приобретать товары секонд-хенд.

Инфляция в стране оказалась самой низкой в Европе, достигая на пике 6%, но цены все равно взлетели и ударили по кошелькам обывателей.

Борис Форкони является представителем Beebs, приложения, продающего подержанные товары для детей.

«Сегодня приложением пользуются более миллиона родителей. Это в четыре раза больше, чем год назад. А секонд-хенд — это то, что все чаще поступает на таможню. К тому же тут все трудности покупательной способности, вы знаете, что в приложении вы найдете скидки от 50 до 80% по сравнению с новыми продуктами, неизбежно вы присмотритесь к этим новым способам потребления», — рассказал предприниматель.

Борис не сомневается, что количество пользователей приложения в этом году удвоится.