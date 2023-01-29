Искусственный интеллект создал условия для неэтичного использования голосов кумиров

Кавер на песню Billie Eilish «Happier than ever» записанный для TikTok блогером Арианой Гранде в последние несколько дней пользуется большим успехом.

Но Билли никогда не исполняла эту песню. Обложку создали фанаты с помощью искусственного интеллекта и результат оказался совсем не плохим.

Точно так же, как ChatGPT может написать любой текст по заданному запросу, программное обеспечение может синтезировать голос из отрывков аудиозаписи. Как только модель голоса создана, можно заставить ее говорить или петь абсолютно все, что угодно.

Видео каверов на известные песни других известных исполнителей распространяются в социальных сетях.

В TikTok, например, можно услышать кавер Леди Гаги на «Video Games» Ланы Дель Рей или Адель поет «Back to black» Эми Уайнхаус.

В Твиттере версия песни SZA «Kill Bill» в исполнении Арианы Гранде набрала более 2 миллионов просмотров.

Все треки очень реалистичны и позволяют вам по-новому открывать песни, но эти каверы также создают этические проблемы.

Некоторые интернет-пользователи охотно дают советы по изучению инструментов ИИ, но настаивают на том, чтобы вы никогда не использовали голоса знаменитостей без их разрешения.

«Пожалуйста, не создавайте голосовые модели знаменитостей без их разрешения. Эта технология все еще находится в зачаточном состоянии, и в случае неправильного использования она будет уничтожена. Программное обеспечение [DiffSVC] уже несколько раз удалялось из Интернета в последние месяцы из-за проблем с законностью. Если вы хотите продолжать использовать эту технологию, используйте ее этично и законно», — советует пользователь с учетной записью @controllaxyz в TikTok.