Въевшийся темный налет от кофе и чая легко очистить подручными средствами

Если своевременно тщательно не вымывать кружки, то налет на них накапливается и потом с трудом убирается. Помочь могут простые подручные средства.

Этот состав поможет очистить посуду от налета кофе или чая: пищевая сода, лимонная кислота, вода. Все ингредиенты надо брать примерно в равных количествах.

После смешения необходимых элементов получится густая паста с пеной. Эту кашицу надо нанести на грязные поверхности посуды, немного потереть и оставить на 10 минут.

Затем можно попробовать отмыть налет - он должен лего очищаться после такой процедуры. Оттирать пятна от кофе и чая нужно сухой губкой.

Потом кружки следует промыть под проточной водой.

Такая паста помогает отмыть любые въевшиеся загрязнения на посуде.