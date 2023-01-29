Песков: в графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в рабочем графике президента России Владимира Путина нет согласованных разговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
29 января информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о намерении продолжать общение по телефону с Владимиром Путиным.
Песков с уверенностью заявил, что в рабочем графике российского лидера на данный момент нет согласованных телефонных разговоров с немецким канцлерам.
Пресс-секретарь президента России также подчеркнул факт того, что Путин остаётся открытым для контактов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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