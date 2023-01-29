Британскую разведку заинтересовали уроки по военной подготовке в российских школах

Лондон рассматривает введение военной подготовки в российских школах как аналогию тому, чему учили в советское время, пишет dpa со ссылкой на британскую разведку.

Введение базовой подготовки для российских школьников является «преднамеренной аллюзией на Советский Союз, где подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года», говорится в ежедневном релизе министерства обороны Великобритании в воскресенье.

По данным Минобразования России, с сентября этого года в школах должна начаться базовая подготовка, в ходе которой, среди прочего, будут обучать обращению с автоматами и ручными гранатами, а также боевой учебе.

Подобное обучение должно проводиться и в университетах.