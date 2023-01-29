Британскую разведку заинтересовали уроки по военной подготовке в российских школах
Лондон рассматривает введение военной подготовки в российских школах как аналогию тому, чему учили в советское время, пишет dpa со ссылкой на британскую разведку.
Введение базовой подготовки для российских школьников является «преднамеренной аллюзией на Советский Союз, где подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года», говорится в ежедневном релизе министерства обороны Великобритании в воскресенье.
По данным Минобразования России, с сентября этого года в школах должна начаться базовая подготовка, в ходе которой, среди прочего, будут обучать обращению с автоматами и ручными гранатами, а также боевой учебе.
Подобное обучение должно проводиться и в университетах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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