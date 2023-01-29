30 января в Москве состоятся переговоры Лаврова с главой МИД Пакистана Бхутто-Зардари

В МИД РФ анонсировали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Баливалом Бхутто-Зардари, которые состоятся 30 января в Москве.

29 января пресс-служба Министерства иностранных дел России в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 30 января проведёт в Москве двусторонние переговоры со своим пакистанским коллегой Баливалом Бхутто-Зардари.

Лавров и Бхутто-Зардари обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях, в частности, борьбу с терроризмом, а также ряд региональных сюжетов, в том числе положение дел в Афганистане, Сирии и на Украине.

Отмечается, что Москва и Исламабад нацелены на выстраивание конструктивного диалога в сфере межгосударственных отношений.