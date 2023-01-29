Операторы парковок в ФРГ не несут ответственности за ущерб после секса на оставленном автомобиле

Если ваша машина, припаркованная на платной стоянке, была повреждена из-за того, что незнакомая пара занималась сексом на капоте, вы не можете привлечь к ответственности оператора парковки.

Об этом говорится в решении Кельнского окружного суда, опубликованном в пятницу.

Согласно информации, истец припарковал свою машину на многоэтажной автостоянке ответчика на Центральном вокзале Кельна. Позже он обнаружил повреждения лакокрасочного покрытия и вмятины на капоте автомобиля.

Как показала проверка видеокамер, двое незнакомцев проникли на стоянку ночью и занялись сексом на капоте автомобиля. Они покинули место происшествия через несколько минут, оставшись неопознанными и причинив ущерб автомобилю в 4600 евро.

Истец утверждал, что в обязанности оператора автостоянки входило постоянное наблюдение за авто по видео и непосредственное предотвращение «таких действий». Однако судьи отклонили его требование о возмещении ущерба.

Суд не смог установить какое-либо нарушение обязанностей со стороны оператора, говорится в его решении. Камеры устанавливаются на парковке больше в «профилактических целях», например, для выявления причин ДТП по номерным знакам автомобилей.

Однако суд решил, что от оператора автостоянки не следует требовать «полного» контроля и немедленного вмешательства. Приговор еще не вступил в законную силу.