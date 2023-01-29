Постоянные поставки оружия Украине разорили Бундесвер, приведя немецкую армию в состояние упадка.

29 января британский журнал The Economist заявил о неспособности политического руководства Федеративной Республики Германия обеспечить собственную армию из-за постоянных поставок оружия Украине.

Обозреватели The Economist утверждают, что в настоящее время разорённый оказанием военной помощи киевскому режиму Бундесвер находится в состоянии упадка.

Отмечается, что согласно декабрьскому отчету генерального инспектора Вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна, в немецкой армии не хватает даже лейкопластырей.