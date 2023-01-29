The Economist: поставки оружия Украине разорили Бундесвер
Постоянные поставки оружия Украине разорили Бундесвер, приведя немецкую армию в состояние упадка.
29 января британский журнал The Economist заявил о неспособности политического руководства Федеративной Республики Германия обеспечить собственную армию из-за постоянных поставок оружия Украине.
Обозреватели The Economist утверждают, что в настоящее время разорённый оказанием военной помощи киевскому режиму Бундесвер находится в состоянии упадка.
Отмечается, что согласно декабрьскому отчету генерального инспектора Вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна, в немецкой армии не хватает даже лейкопластырей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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