Военные склады и оружейные заводы Ирана взорваны после атаки дронов
Несколько иранских предприятий по производству оружия уничтожены после ударов беспилотных летательных аппаратов.
Ночью 29 января ряд иранских СМИ сообщил о серии взрывов в стране, которые произошли на заводе по производству беспилотников в Тегерана, оружейном предприятии в Исфахане и комбинате по производству масла в Шахид-Салими. Также местные журналисты рассказали о взрывах на нефтеперерабатывающих заводах Ирана.
Примечательно, что иранское Министерство обороны официально подтвердило череду взрывов на критически важных предприятиях государства, отметив, что некоторые из дронов пока неустановленного неприятеля были перехвачены системами ПВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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