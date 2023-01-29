Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник настаивает на передаче немецкой субмарины украинским войскам.

В воскресенье заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Алексей Мельник публично заявил, что Минобороны ФРГ обязано предоставить вооружённым силам Украины немецкую подводную лодку HDW 212A по первому запросу администрации Киева для нужд ВСУ в сражениях с армией России.

В качестве аргумента, согласно которому бундесвер должен передать украинским войскам собственную субмарину Мельник отмечает, что на балансе немецких ВМС находятся шесть таких подлодок.