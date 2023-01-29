На Западном берегу 18-летний парень стал жертвой политики жесткой руки Нетаньяху

После нападения палестинца на посетителей синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о политике жесткой руки.

«Мы не ищем эскалации, но мы готовы ко всем возможностям», — заявил 73-летний политик в воскресенье на заседании кабинета министров в Иерусалиме: «Наш ответ террору — это жесткая рука и сильный, быстрый и целенаправленный ответ».

В воскресенье на Западном берегу гражданские охранники застрелили палестинца.

18-летний подросток был убит недалеко от поселения Кедумим, построенного на территории палестинской частной собственности, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Палестины.

По данным израильских военных, 18-летний юноша был вооружен пистолетом.

Силовики получили указания правительства Нетаньяху полном разоружении в поселениях палетинцев.