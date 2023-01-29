На Западном берегу 18-летний парень стал жертвой политики жесткой руки Нетаньяху
После нападения палестинца на посетителей синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о политике жесткой руки.
«Мы не ищем эскалации, но мы готовы ко всем возможностям», — заявил 73-летний политик в воскресенье на заседании кабинета министров в Иерусалиме: «Наш ответ террору — это жесткая рука и сильный, быстрый и целенаправленный ответ».
В воскресенье на Западном берегу гражданские охранники застрелили палестинца.
18-летний подросток был убит недалеко от поселения Кедумим, построенного на территории палестинской частной собственности, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Палестины.
По данным израильских военных, 18-летний юноша был вооружен пистолетом.
Силовики получили указания правительства Нетаньяху полном разоружении в поселениях палетинцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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