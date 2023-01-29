Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в ДНР
Пресс-служба Евгения Пригожина рассказала о переходе деревни Благодатное под контроль "Группы Вагнера".
29 января принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину компания "Конкорд" опубликовала пресс-релиз, в рамках которого рассказала, что представители частной военной кампании "Вагнер" взяли под контроль населённый пункт Благодатное в Донецкой Народной республики, выбив оттуда силы противника.
Примечательно, что накануне Пригожин написал личное письмо министру финансов США Джанет Йеллен, попросив разрешение об открытии филиала ЧВК "Вагнер" в американском государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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