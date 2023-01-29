Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Пресс-служба Евгения Пригожина рассказала о переходе деревни Благодатное под контроль "Группы Вагнера".

29 января принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину компания "Конкорд" опубликовала пресс-релиз, в рамках которого рассказала, что представители частной военной кампании "Вагнер" взяли под контроль населённый пункт Благодатное в Донецкой Народной республики, выбив оттуда силы противника.

Примечательно, что накануне Пригожин написал личное письмо министру финансов США Джанет Йеллен, попросив разрешение об открытии филиала ЧВК "Вагнер" в американском государстве.