Парижане требуют уголовной ответственности для ж/д компании, чей поезд убил домашнего кота

Возмущения по поводу кота Неко, сбитого поездом в Париже, не утихают уже не первый день.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин прокомментировал ситуацию в воскресенье.

Он был потрясен тем, как французская железнодорожная компания SNCF справилась с этой ситуацией. Расследование покажет, кто несет уголовную ответственность, заявил министр французскому телеканалу BFMTV.

Кошка сбежала из сумки своих владельцев на вокзале Монпарнас и скрылась под поездом.

Несмотря на двадцатиминутные переговоры с персоналом, хозяева кошки не смогли предотвратить отправление поезда, рассказал Мелаина организации по защите животных «30 миллионов друзей».

Им сказали, что это не их проблема, это просто кошка, и они должны были держать ее на поводке. В итоге животное было раздавлено при отправлении поезда.

Тем временем организация «30 миллионов друзей» подала в суд на SNCF за «жестокое обращение, приведшие к гибели животного».

Если дело дойдет до суда, компании грозит штраф в размере до 75 000 евро, а машинисту - пятилетний тюремный срок.

Как сообщила ежедневная газета Le Parisien, SNCF сожалеет о трагическом происшествии и заявила, что не смогла спасти кошку, поскольку выход на рельсы категорически запрещен из-за риска поражения электрическим током.

