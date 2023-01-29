Парижане требуют уголовной ответственности для ж/д компании, чей поезд убил домашнего кота
Возмущения по поводу кота Неко, сбитого поездом в Париже, не утихают уже не первый день.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин прокомментировал ситуацию в воскресенье.
Он был потрясен тем, как французская железнодорожная компания SNCF справилась с этой ситуацией. Расследование покажет, кто несет уголовную ответственность, заявил министр французскому телеканалу BFMTV.
Кошка сбежала из сумки своих владельцев на вокзале Монпарнас и скрылась под поездом.
Несмотря на двадцатиминутные переговоры с персоналом, хозяева кошки не смогли предотвратить отправление поезда, рассказал Мелаина организации по защите животных «30 миллионов друзей».
Им сказали, что это не их проблема, это просто кошка, и они должны были держать ее на поводке. В итоге животное было раздавлено при отправлении поезда.
Тем временем организация «30 миллионов друзей» подала в суд на SNCF за «жестокое обращение, приведшие к гибели животного».
Если дело дойдет до суда, компании грозит штраф в размере до 75 000 евро, а машинисту - пятилетний тюремный срок.
Как сообщила ежедневная газета Le Parisien, SNCF сожалеет о трагическом происшествии и заявила, что не смогла спасти кошку, поскольку выход на рельсы категорически запрещен из-за риска поражения электрическим током.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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