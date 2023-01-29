Армия Ирана приведена в боевую готовность после атаки дронов на оборонные предприятия
2023-01-29 15:36
Беспилотники нанесли удар по военным объектам в Иране, сообщает Ирна, указывая, что целей атаки было несколько и ПВО удалось уничтожить несколько БПЛА.
Al Arabia уочняет, что атака была направлена на завод по производству БПЛА в Тебризе и склад боеприпасов в Маларде.
Кроме того, был поражен склад на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азершехре, где возник пожар.
Но основной целью США и «еще одной страны», как отмечает источник был склад с ракетным вооружением в Исфахане.
Иранские вооруженные силы приведены в полную боевую готовность, ведется проверка источников теракта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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