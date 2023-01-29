Армия Ирана приведена в боевую готовность после атаки дронов на оборонные предприятия

Беспилотники нанесли удар по военным объектам в Иране, сообщает Ирна, указывая, что целей атаки было несколько и ПВО удалось уничтожить несколько БПЛА.

Al Arabia уочняет, что атака была направлена на завод по производству БПЛА в Тебризе и склад боеприпасов в Маларде.

Кроме того, был поражен склад на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азершехре, где возник пожар.

Но основной целью США и «еще одной страны», как отмечает источник был склад с ракетным вооружением в Исфахане.

Иранские вооруженные силы приведены в полную боевую готовность, ведется проверка источников теракта.