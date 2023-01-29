Минобороны РФ: войска России заняли новые рубежи на Донецком направлении

Министерство обороны России рассказало о продвижении российской группировки войск на Донецком участке фронта.

Спикер Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО российские войска смогли занять принципиально новые выгодные позиции на Донецком направлении, ликвидировав склад боевых снарядов 81-ой бригаду армии Украины в районе Краматорска.

По данным Конашенкова, всего за день активных боевых действий в регионе украинские войска понесли потерли в количестве 90 бойцов личного состава.