Минобороны РФ: войска России заняли новые рубежи на Донецком направлении
2023-01-29 15:46
Министерство обороны России рассказало о продвижении российской группировки войск на Донецком участке фронта.
Спикер Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО российские войска смогли занять принципиально новые выгодные позиции на Донецком направлении, ликвидировав склад боевых снарядов 81-ой бригаду армии Украины в районе Краматорска.
По данным Конашенкова, всего за день активных боевых действий в регионе украинские войска понесли потерли в количестве 90 бойцов личного состава.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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