Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области РФ

В воскресенье украинские войска произвели обстрел российского приграничного посёлка Краснооктябрьский.

Вечером 29 января губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня подразделения украинской армии нанесли удар по российскому пригроничному селу Краснооктябрьский Глушковского района, выпустив по населённому пункту двенадцать крупнокалиберных снарядов.

По данным Старовойта, в результате инцидента с обстрелом российской деревни на границе с Украиной пострадавших в данном населённом пункте не выявлено.