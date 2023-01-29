Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области РФ
В воскресенье украинские войска произвели обстрел российского приграничного посёлка Краснооктябрьский.
Вечером 29 января губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня подразделения украинской армии нанесли удар по российскому пригроничному селу Краснооктябрьский Глушковского района, выпустив по населённому пункту двенадцать крупнокалиберных снарядов.
По данным Старовойта, в результате инцидента с обстрелом российской деревни на границе с Украиной пострадавших в данном населённом пункте не выявлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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