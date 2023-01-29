Папа Римский осуждает растущую «волну смерти» на Ближнем Востоке
Папа Франциск в воскресенье осудил растущую «волну смерти» на Ближнем Востоке, призвав обе стороны израильско-палестинского конфликта заняться «искренними поисками мира».
Волна смерти, нарастающая день ото дня, гасит редкие проблески доверия, существующие между двумя народами», — посетовал Папа после воскресной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра в Риме.
Он сослался на израильский авиаудар в четверг по палестинскому лагерю на Западном берегу, в результате которого погибли десять человек, и нападение палестинца, убившего семь человек возле синагоги в Иерусалиме в пятницу.
Ранее сообщалось об атаке беспилоников на военные объекты в Иране. Иранские СМИ утверждают, что по версии военных за этой атакой стоят США и «еще одна страна», под которой многие подразумевают Израиль.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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