Полиция Гамбурга остановила автомобиль на скорости 213 км/ч
Во время проверки дорожного движения полиция Гамбурга задержала нескольких водителей за превышение скоростного режима, один из них установил своеобразный рекорд.
29-летний спортсмен мчался со скоростью 213 вместо 120 километров в час (км/ч) на A7.
В результате он получит 1400 евро штрафа и трехмесячный запрет на вождение, сообщает полиция в воскресенье.
Еще один 53-летний водитель попал в поле зрения полиции в районе Вандсбек из-за его агрессивного стиля вождения.
Ему теперь грозит штраф в размере 500 евро и лишение свободы на месяц. В машине полицейские обнаружили небольшое количество наркотиков, поэтому ему придется ответить за нарушение Закона о наркотиках.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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