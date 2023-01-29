Полиция Гамбурга остановила автомобиль на скорости 213 км/ч

Во время проверки дорожного движения полиция Гамбурга задержала нескольких водителей за превышение скоростного режима, один из них установил своеобразный рекорд.

29-летний спортсмен мчался со скоростью 213 вместо 120 километров в час (км/ч) на A7.

В результате он получит 1400 евро штрафа и трехмесячный запрет на вождение, сообщает полиция в воскресенье.



Еще один 53-летний водитель попал в поле зрения полиции в районе Вандсбек из-за его агрессивного стиля вождения.

Ему теперь грозит штраф в размере 500 евро и лишение свободы на месяц. В машине полицейские обнаружили небольшое количество наркотиков, поэтому ему придется ответить за нарушение Закона о наркотиках.