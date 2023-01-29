Al Hadath: Израиль не имеет отношения к атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане
2023-01-29 16:43
Издание Al Hadath со ссылкой на собственные источники пишет, что Израиль непричастен к атаке беспилотников на иранский военный завод в Исфахане.
Ранее Минобороны Ирана заявило, что взрыв на военном заводе произошел в результате неудачной атаки беспилотников.
Между тем СМИ сообщили о взрывах как минимум в пяти иранских провинциях. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна страна.
Издание Al Arabiya накануне сообщило, что взрывы свидетельствуют о начале военной операции Израиля в отношении Ирана.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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