Журналист Майкл Уоррен Дэвис разложил по полочкам современную историю Крыма для своих читателей в ответ на угрозы Киева захватить полуостров.

«Официальный референдум 1994 года показал, что около 80 процентов крымчан хотят единства с Россией. Однако украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии», — рассказал журналист своим читателям.

Он отмечает, что такое поведение властей настроило жителей полуострова настроило жителей полуострова на воссоедините с Россией.

Такая же картина характеран и для других регионов Украины, прежде всего для вышедших из ее состава республик Донбасса.

«Жители Донбасса — этнические русские, исповедующие православие. Исторически эти регионы принадлежали Российской империи», — напомнил Дэвис.

Напомним, что Украина требует у своих западных партнеров танки и истребители, чтобы попытаться в том числе захватить Крым. Диверсии в регионе тому прямое доказательство.