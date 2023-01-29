Шольц: Германия не будет поставлять Украине современные истребители

Олаф Шольц заявил о нежелании бундесвера передавать Киеву собственные боевые самолёты нового поколения.

Вечером 29 января канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью местной газете Tagesspiegel, где публично заявил, что немецкое Министерство обороны не станет поставлять войскам Украины собственные современные истребители после передачи танков, поскольку официальный Берлин не желает "повышать ставки" из-за риска возможной эскалации конфликта с Россией.

Примечательно, что Шольц сообщил о нежелании ФРГ поставлять Киеву лишь современные истребители, что говорит о возможности передачи устаревших немецких самолётов подразделениям ВСУ в будущем.