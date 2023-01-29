Sky News: Украина стала самой заминированной страной в мире

В британской организации Mines Advisory Group заявили о том, что Украина стала самой заминированной страной в мире.

29 января телеканал Sky News, со ссылкой на представителя британской неправительственной организации Mines Advisory Group Катерину Темплтон, заявил о том, что Украина стала самой заминированной страной в мире.

Отмечается, что речь идёт о противотанковых, противопехотных минах, минах-ловушках, а также о кассетных боеприпасах, которые не взорвались.

Темплтон утверждает, что количество мин на Украине даже нельзя сравнить с количеством потенциально опасных снарядов на территории Сирии или Афганистана.