Sky News: Украина стала самой заминированной страной в мире
В британской организации Mines Advisory Group заявили о том, что Украина стала самой заминированной страной в мире.
29 января телеканал Sky News, со ссылкой на представителя британской неправительственной организации Mines Advisory Group Катерину Темплтон, заявил о том, что Украина стала самой заминированной страной в мире.
Отмечается, что речь идёт о противотанковых, противопехотных минах, минах-ловушках, а также о кассетных боеприпасах, которые не взорвались.
Темплтон утверждает, что количество мин на Украине даже нельзя сравнить с количеством потенциально опасных снарядов на территории Сирии или Афганистана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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