Резников: на востоке сложилась тяжёлая для Киева военная обстановка

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о тяжёлом военном положении подразделений ВСУ на восточном участке фронта.

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников дал интервью новостному агентству CBC, где публично заявил, что для Генштаба Украины сложилась тяжёлая военная ситуация на востоке зоны боевых действий. Вместе с тем Резников отметил, что Киев продолжает полностью контролировать ситуацию на Донбассе.

Также Алексей Резников отметил, что на поставку западных танков украинским войскам и их обучение уйдёт большое количество времени, что невыгодно для Украины.