La Repubblica: анархисты могут совершить теракты в Италии

Издание La Repubblica о ссылкой на итальянские правоохранительные органы сообщает о возросшем риске терактов.

Спецслужбы проанализировали инциденты у посольств Италии в Берлине, Барселоне, Афинах и пришли к выводу, что их могли организовать анархисты.

Правоохранители утверждают, что сеть анархистов в последнее время заметно укрепилась.

Они отмечают, что свою деятельность активизировали южноамериканские, испанские и греческие ячейки, связанные итальянскими анархистами.