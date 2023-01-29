La Repubblica: анархисты могут совершить теракты в Италии
2023-01-29 17:03
Издание La Repubblica о ссылкой на итальянские правоохранительные органы сообщает о возросшем риске терактов.
Спецслужбы проанализировали инциденты у посольств Италии в Берлине, Барселоне, Афинах и пришли к выводу, что их могли организовать анархисты.
Правоохранители утверждают, что сеть анархистов в последнее время заметно укрепилась.
Они отмечают, что свою деятельность активизировали южноамериканские, испанские и греческие ячейки, связанные итальянскими анархистами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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