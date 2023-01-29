Солдаты ВСУ прибыли в Британию учиться управлять танками Challenger 2
2023-01-29 17:05
Первые подразделения украинских военных прибыли на территорию Великобритании для обучения управлению танковым вооружением.
Пресс-служба британского Министерства обороны уведомляет, что 29 января группировка украинских военных прибыла в Британию с целью участия в учениях по овладению управлением танками Challenger 2, которые администрация Лондона поставит Киеву в рамках нового пакета военной помощи.
Известно, что ранее пресс-служба премьера Великобритании Риши Сунака пообещала поставить украинским войскам не менее 14 танков Challenger 2.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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