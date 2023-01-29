Солдаты ВСУ прибыли в Британию учиться управлять танками Challenger 2

Первые подразделения украинских военных прибыли на территорию Великобритании для обучения управлению танковым вооружением.

Пресс-служба британского Министерства обороны уведомляет, что 29 января группировка украинских военных прибыла в Британию с целью участия в учениях по овладению управлением танками Challenger 2, которые администрация Лондона поставит Киеву в рамках нового пакета военной помощи.

Известно, что ранее пресс-служба премьера Великобритании Риши Сунака пообещала поставить украинским войскам не менее 14 танков Challenger 2.