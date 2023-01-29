Игнат: Киев попросит НАТО о поставках истребителей на встрече в Рамштайн

2023-01-29 17:12

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил о намерениях попросить о поставках западных истребителей Киеву.

Вечером 29 января спикер украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат публично заявил, что на следующем заседании стран-доноров помощи Украине, которое пройдёт на базе Рамштайн в Германии, официальные представители Киева попросят НАТО о поставках истребительной авиации подразделениям ВСУ.

По данным журналистов агентства Politico, Министерство обороны Украины намеревается потребовать от лидеров Североатлантического альянса передать Киеву 24 истребителя F-16 американского производства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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