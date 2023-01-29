ВСУ: на следующей встрече в Рамштайне будет принято решение о передаче самолетов Украине
2023-01-29 17:15
Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что на следующей встрече глав Минобороны стран НАТО в Рамштайне будет принято решение о поставках боевых самолетов на Украину.
Он пояснил, что украинским Воздушным силам необходимо полностью заменить весь парк устаревших советских самолетов.
Ранее Игнат говорил о том, что для защиты украинского воздушного пространства необходимо не менее пяти бригад истребителей.
Он также уточнял, что в случае принятия решения о передаче самолетов Украине поставки техники будут постепенными.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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