ВСУ: на следующей встрече в Рамштайне будет принято решение о передаче самолетов Украине

Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что на следующей встрече глав Минобороны стран НАТО в Рамштайне будет принято решение о поставках боевых самолетов на Украину.

Он пояснил, что украинским Воздушным силам необходимо полностью заменить весь парк устаревших советских самолетов.

Ранее Игнат говорил о том, что для защиты украинского воздушного пространства необходимо не менее пяти бригад истребителей.

Он также уточнял, что в случае принятия решения о передаче самолетов Украине поставки техники будут постепенными.