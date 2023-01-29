Посол Палестины в РФ Нофаль: израильские военные не входили в палестинские города
2023-01-29 17:35
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что вторжения израильских военных в палестинские города не было.
Такое заявление он сделал в ответ на информацию о таком вторжении, опубликованную некоторыми арабскими СМИ.
27 января в Восточном Иерусалиме произошло нападение на синагогу, в результате которого погибли семь человек.
Ранее во время рейдов израильских военный на Западном берегу реки Иордан погибли как минимум 9 палестинцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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