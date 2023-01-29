Северная Корея отвергает обвинения США в поставках оружия ЧВК «Вагнер»
Северная Корея опровергла обвинения США в поставках оружия российской группе «Вагнер».
США столкнутся с «действительно нежелательным исходом», если они продолжат распространять «самодельные слухи», заявило в воскресенье государственное информационное агентство KCNA со ссылкой на высокопоставленного северокорейского чиновника.
Квон Чжон Гун, генеральный директор Департамента по делам США, заявил о «глупой попытке оправдать свое предложение оружия Украине».
«Попытка запятнать имидж Северной Кореи, придумав то, чего не существует — это серьезная провокация, которую нельзя допустить, и которая неизбежно вызовет реакцию», — сказал он.
Ранее США обвинили КНДР в поставках реактивных снарядов для группы «Вагнер».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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