Северная Корея отвергает обвинения США в поставках оружия ЧВК «Вагнер»

Северная Корея опровергла обвинения США в поставках оружия российской группе «Вагнер».

США столкнутся с «действительно нежелательным исходом», если они продолжат распространять «самодельные слухи», заявило в воскресенье государственное информационное агентство KCNA со ссылкой на высокопоставленного северокорейского чиновника.

Квон Чжон Гун, генеральный директор Департамента по делам США, заявил о «глупой попытке оправдать свое предложение оружия Украине».

«Попытка запятнать имидж Северной Кореи, придумав то, чего не существует — это серьезная провокация, которую нельзя допустить, и которая неизбежно вызовет реакцию», — сказал он.

Ранее США обвинили КНДР в поставках реактивных снарядов для группы «Вагнер».