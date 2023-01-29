Российская лизинговая «дочка» Райффайзен Банка в санкционном списке

По данным банка, российская лизинговая «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) внесена Украиной в санкционный список.

Это означает, что товары, взятые в лизинг у клиентов Райффайзен Лизинг Россия, могут быть конфискованы на территории Украины, заявил в воскресенье представитель банка в ответ на запрос информационного агентства Reuters.

Райффайзен Лизинг полностью принадлежит российскому дочернему банку RBI.

Эта мера не должна иметь серьезных экономических последствий для российской дочерней компании.

По данным банка, на конец декабря объем финансирования лизинговой дочерней компанией составил 362 млн евро.

Сообщается, что с начала войны новых лизинговых договоров заключено не было.