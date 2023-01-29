Песков заверил, что Путин открыт для диалога с Шольцем, но в плане президента РФ таких переговоров пока нет
Канцлер Олаф Шольц намерен продолжать искать прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным по разрешению конфликта на Украине.
«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом», — сказал политик в комментарии газете «Tagesspiegel» в воскресенье.
В последний раз главы государств разговаривали по телефону в начале декабря.
По словам его представителя Кремля, Путин открыт для контактов с Шольцем.
Однако телефонного звонка в настоящее время не планируется, заявил в воскресенье пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское агентство РИА Новости.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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