Песков заверил, что Путин открыт для диалога с Шольцем, но в плане президента РФ таких переговоров пока нет

Канцлер Олаф Шольц намерен продолжать искать прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным по разрешению конфликта на Украине.

«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом», — сказал политик в комментарии газете «Tagesspiegel» в воскресенье.

В последний раз главы государств разговаривали по телефону в начале декабря.

По словам его представителя Кремля, Путин открыт для контактов с Шольцем.

Однако телефонного звонка в настоящее время не планируется, заявил в воскресенье пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское агентство РИА Новости.