FT: в России идет борьба за секретные финансовые данные

Издание Financial Times сообщает, что в России сейчас идет борьба за секретную финансовую информацию.

По сведениям журналистов, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина обратилась к правительству с просьбой об отмене засекречивания экономических данных.

По ее словам, для нормальной работы инвесторов необходимо вернуться к надлежащему раскрытию информации.

На данный момент в России не публикуются данные о внешней торговле. При этом засекреченные расходы бюджета выросли на 40% и составили 95 млрд долларов.