FT: в России идет борьба за секретные финансовые данные
2023-01-29 18:25
Издание Financial Times сообщает, что в России сейчас идет борьба за секретную финансовую информацию.
По сведениям журналистов, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина обратилась к правительству с просьбой об отмене засекречивания экономических данных.
По ее словам, для нормальной работы инвесторов необходимо вернуться к надлежащему раскрытию информации.
На данный момент в России не публикуются данные о внешней торговле. При этом засекреченные расходы бюджета выросли на 40% и составили 95 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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