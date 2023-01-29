В центре содержания мигрантов в Польше грузины зарезали индийца

В результате ночной драки в центре содержания мигрантов в польском городке Слубице Любуского воеводства погиб 24-летний мужчина.

Как установила радиостанция RMF FM, пострадавший — гражданин Индии, которому, скорее всего, нанесли ножевое ранение.

Около 3 часов ночи дежурный офицер получил информацию о происшествии на улице Транспортовой в Слубицах, где произошла драка нескольких мужчин.

Полицейский патруль, прибывший на место происшествия, сразу же подтвердил факт происшествия. Обнаружено тело 24-летнего иностранца. Причастные к инциденту задержаны.

Производство по делу проводится под надзором прокуратуры.

Как сообщает RMF FM, погибший — гражданин Индии, которому, скорее всего, нанесли ножевые ранения. Задержанные, в свою очередь, являются грузинами.

Кроме того, пострадали еще три человека. Всех их отправили в больницу.