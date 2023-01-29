В центре содержания мигрантов в Польше грузины зарезали индийца
В результате ночной драки в центре содержания мигрантов в польском городке Слубице Любуского воеводства погиб 24-летний мужчина.
Как установила радиостанция RMF FM, пострадавший — гражданин Индии, которому, скорее всего, нанесли ножевое ранение.
Около 3 часов ночи дежурный офицер получил информацию о происшествии на улице Транспортовой в Слубицах, где произошла драка нескольких мужчин.
Полицейский патруль, прибывший на место происшествия, сразу же подтвердил факт происшествия. Обнаружено тело 24-летнего иностранца. Причастные к инциденту задержаны.
Производство по делу проводится под надзором прокуратуры.
Как сообщает RMF FM, погибший — гражданин Индии, которому, скорее всего, нанесли ножевые ранения. Задержанные, в свою очередь, являются грузинами.
Кроме того, пострадали еще три человека. Всех их отправили в больницу.
Опубликовано: Николай Скира
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Эльза
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