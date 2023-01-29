Пригожин: обезглавленные трупы иностранных наемников найдены в Артемовске

По информации Евгения Пригожина, бойцами ЧВК «Вагнер» в Артемовске были найдены обезглавленные тела иностранных наемников с отрезанными кистями рук.

По мнению основателя ЧВК, таким образом украинские подразделения решили скрыть личности погибших при отступлении.

Он утверждает, что найденные на этом месте электронные гаджеты, доказывают, что погибшие были иностранными наемниками.

Пресс-служба компании «Конкадор», ссылаясь на Евгения Пригожина, сообщает, что все найденные останки и доказательства в ближайшие дни доставят в следственный комитет.

Ранее сообщалось, что ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Российским военным удалось занять окраины города и ряд близлежащих населенных пунктов.