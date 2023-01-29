В Израиле могут вернуть смертную казнь спустя 60 лет

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир объявил, что предложит законопроект, разрешающий применение смертной казни в отношении террористов.

Последним, кто был приговорен к смертной казни в Израиле, был один из отцов Холокоста Адольф Эйхман, казненный в 1962 году.

Он сказал, что объявленные кабинетом меры безопасности в ответ на терроризм были важными, но он хотел гораздо большего и будет настаивать на принятии все новых и новых решений по борьбе с терроризмом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 28 января пообещал "твердый, быстрый и точный" ответ на нападение палестинцев в пятницу возле синагоги на окраине Иерусалима, в результате которого погибли семь человек. Он добавил, что санкции коснутся и семей нападавших.

В пятницу вечером 21-летний вооруженный палестинец открыл огонь по людям, выходившим из одной из синагог в Восточном Иерусалиме, которые участвовали в субботней молитве в день памяти жертв Холокоста. Семеро из них погибли, трое получили ранения. Нападавший был застрелен полицией, когда скрылся с места происшествия. Это был самый кровавый теракт в Иерусалиме за последние годы.

Пятничное нападение в Иерусалиме произошло через день после операции израильской армии в Дженине, городе на Западном берегу, в результате которой погибли девять палестинцев.