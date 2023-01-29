Sky News: Украина стала самой заминированной страной в мире
2023-01-29 20:01
Sky News со ссылкой на экспертов сообщает, что на данный момент Украина является самой заминированной страной в мире.
По данным телеканала, сейчас на Украине заминировано более 40% территории. Это больше, чем в Афганистане или Сирии.
Эксперты отмечают, что на украинской земле есть противотанковые и противопехотные мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы.
На территории страны можно встретить также мины-ловушки и кассетные боеприпасы.
Опубликовано: Светлана Репина
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