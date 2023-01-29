Блинкен: США обеспокоены поставками иранского оружия и беспилотников в Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен поставками беспилотников и оружия из Ирана в Россию.

По его словам, Иран оказывает поддержку России в войне с Украиной, предоставляя ей различное вооружение.

Ранее глава ФБР Кристофер Рей призвал ввести санкции в отношении Ирана, поскольку там используют западные технологии для производства БПЛА.

Он отметил, что сотрудничество частных предпринимателей с властями может исключить недобросовестное использование кибертехнологий.