Блинкен: США обеспокоены поставками иранского оружия и беспилотников в Россию
2023-01-29 20:15
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен поставками беспилотников и оружия из Ирана в Россию.
По его словам, Иран оказывает поддержку России в войне с Украиной, предоставляя ей различное вооружение.
Ранее глава ФБР Кристофер Рей призвал ввести санкции в отношении Ирана, поскольку там используют западные технологии для производства БПЛА.
Он отметил, что сотрудничество частных предпринимателей с властями может исключить недобросовестное использование кибертехнологий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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