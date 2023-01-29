В Москве проверяют более десятка ТЦ из-за сообщений о минировании
2023-01-29 20:20
Московские экстренные службы сообщают о проведении проверки десятков ТЦ в связи с сообщениями о минировании.
В число таких торговых центров попал «Охотный ряд». Сообщения об угрозе взрывов поступили анонимно.
В ТЦ ищут взрывоопасные предметы, причем центра находятся в разных частях российской столицы.
На некоторых из этих объектов пришлось провести экстренную эвакуацию людей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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