Палестинец приговорен к пожизненному заключению за убийство израильтянки

Израильский суд в воскресенье приговорил палестинца к пожизненному заключению и еще к 20 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в изнасиловании и убийстве молодой израильтянки.

Арафат Ирфайя, палестинец из Хеврона на юге оккупированного Западного берега, предстал перед окружным судом Иерусалима за убийство в феврале 2019 года 19-летней Ори Ансбахера.

Согласно приговору суда, убийство приравняли к теракту. 30-летний Арафат Ирфайя был приговорен к пожизненному заключению за убийство и еще к 20 годам за изнасилование.

Убийство было совершено в иерусалимском лесу недалеко от молодежного центра, где девушка работала в составе национальной службы.

«Подсудимый увидел Ори, сидящую на камне, и решил убить ее только потому, что она еврейка», - заключили в суде.

Судьи охарактеризовали поведение Ирфайи как «жестокое и бесчеловечное».



