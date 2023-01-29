Палестинец приговорен к пожизненному заключению за убийство израильтянки
Израильский суд в воскресенье приговорил палестинца к пожизненному заключению и еще к 20 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в изнасиловании и убийстве молодой израильтянки.
Арафат Ирфайя, палестинец из Хеврона на юге оккупированного Западного берега, предстал перед окружным судом Иерусалима за убийство в феврале 2019 года 19-летней Ори Ансбахера.
Согласно приговору суда, убийство приравняли к теракту. 30-летний Арафат Ирфайя был приговорен к пожизненному заключению за убийство и еще к 20 годам за изнасилование.
Убийство было совершено в иерусалимском лесу недалеко от молодежного центра, где девушка работала в составе национальной службы.
«Подсудимый увидел Ори, сидящую на камне, и решил убить ее только потому, что она еврейка», - заключили в суде.
Судьи охарактеризовали поведение Ирфайи как «жестокое и бесчеловечное».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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