МИД РФ: Запад призывает к «трибуналу» над Россией, чтобы отвлечь внимание от своей вины в украинском конфликте
Российский МИД опубликовал заявление о том, что с помощью идей о незаконном «трибунале» против России Запад пытается отвлечь внимание от своей ответственности за ситуацию на Украине.
В ведомстве напомнили о провокационных инсценировках преступлений российских военных в Буче и в Ирпене, отметив, что их на самом деле не было.
В МИД отмечают, что при этом Запад не замечает действий киевского режима, который убивает мирных людей из иностранного оружия.
В диппредставительстве обращают внимание на то, что на Западе не говорят о необходимости суда над украинскими военными и руководством страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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