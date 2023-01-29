МИД РФ: Запад призывает к «трибуналу» над Россией, чтобы отвлечь внимание от своей вины в украинском конфликте

Российский МИД опубликовал заявление о том, что с помощью идей о незаконном «трибунале» против России Запад пытается отвлечь внимание от своей ответственности за ситуацию на Украине.

В ведомстве напомнили о провокационных инсценировках преступлений российских военных в Буче и в Ирпене, отметив, что их на самом деле не было.

В МИД отмечают, что при этом Запад не замечает действий киевского режима, который убивает мирных людей из иностранного оружия.

В диппредставительстве обращают внимание на то, что на Западе не говорят о необходимости суда над украинскими военными и руководством страны.